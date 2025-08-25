De scholen beginnen weer; automobilisten wees alert!

De Ronde Venen/Uithoorn – De zomervakantie zit er nagenoeg op. Zes weken lang konden leerlingen, leerkrachten en ouders genieten van rust, vrijheid en ontspanning. De wekker gaat weer vroeg en rond half negen klinkt de schoolbel: het nieuwe schooljaar.

Voor veel kinderen is dat een moment van enthousiasme. Ze mogen hun juf of meester weer zien, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en nieuwe dingen leren. Maar met de herstart van de scholen verandert ook het straatbeeld in De Ronde Venen en Uithoorn.

Alert

De wegen worden weer drukker, vooral rond basisscholen en middelbare scholen. Automobilisten worden dringend verzocht extra alert te zijn. Veel kinderen pakken de fiets – soms voor het eerst zelfstandig – en hun verkeersinzicht is nog volop in ontwikkeling. Ze kunnen onverwachte bewegingen maken, vergeten te kijken bij het oversteken of plotseling van richting veranderen.

Juist in de eerste weken van het schooljaar is het belangrijk om als automobilist ruim afstand te houden, snelheid aan te passen en geduld te tonen. Denk aan de bekende schoolroutes, rotondes en oversteekplaatsen in bijvoorbeeld Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn en Wilnis. Een seconde van onoplettendheid kan grote gevolgen hebben.

Niet alleen automobilisten, maar ook fietsers onderling moeten scherp zijn. De fietspaden worden weer voller, met tegenliggers, groepjes kinderen en soms haastige ouders. Geef elkaar de ruimte, kijk goed bij kruisingen en houd rekening met de jongste verkeersdeelnemers.

Even wennen, dat is het voor iedereen. Maar met een beetje extra aandacht, geduld en hoffelijkheid komt iedereen veilig op school en weer thuis.

De scholen beginnen weer, extra alertheid gevraagd in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.