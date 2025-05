De Ronde Venen – Heb je ideeën over de aanpak van zwerfafval en of interesse om mee te helpen je buurt schoon te houden, kom dan woensdagavond 11 juni naar de bijeenkomst ‘De Ronde Venen Schoon, dat doen we Samen’. Deze vindt plaats bij het Eiland van Hein, Bovendijk 3, Wilnis.

Hans Smit, de voorzitter van de Stichting van (het Eiland van) Hein geeft een praatje over de stichting met een rondleiding op het terrein. Natuurlijk staat er voor deelnemers een hapje, drankje én bedankje klaar. Wil je aanwezig zijn bij deze avond meld je dan aan via www.dewoudreus.nl, ga naar activiteiten/agenda.

Zwerfafvalaanpakkers

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om met andere zwerfafvalaanpakkers ervaringen en tips uit te wisselen. We zijn benieuwd naar ideeën over hoe we beter zwerfafval kunnen opruimen en voorkomen. En hoe we nog meer kunnen samenwerken bij de aanpak van zwerfafval.

In De Ronde Venen zijn meer dan 200 inwoners actief die regelmatig zwerfafval opruimen in hun buurt of jaarlijks een opschoonactie organiseren met hun vereniging, straat of bedrijf. Zwerfafvalaanpakkers die al bij De Woudreus bekend zijn, zijn al voor deze avond uitgenodigd. Heb je vragen over de aanpak van zwerfafval in gemeente De Ronde Venen? Stuur je vraag per mail in voor 1 juni naar nmederondevenen@odru.nl.

Meer informatie: Marlou Bours, natuur- en milieueducatie De Ronde Venen, tel. 0297 – 273 692, e-mail: nmederondevenen@odru.nl.

NME De Ronde Venen is onderdeel van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en is gehuisvest in NME-Centrum De Woudreus. NME De Ronde Venen werkt in opdracht van de gemeente De Ronde Venen.

Op de foto: Help mee zwerfafval opruimen. Foto: aangeleverd.