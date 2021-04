‘De Posterijen’ van start

Aalsmeer – Op donderdag 22 april heeft wethouder Wilma Alink de eerste paal geslagen voor het project ‘De Posterijen’, aan de Stationsweg 17. Op de plek van het voormalig postkantoor is gestart met de bouw van 28 appartementen.

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om de start van de bouw met alle kopers en betrokken partijen te vieren. Wethouder Alink: “Ondanks de huidige situatie willen we dit feestelijke moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ik ben blij dat ontwikkelaar Arenal Vastgoed en Aannemingsbedrijf Veenman & Vink een vervallen stukje Aalsmeer op een prachtige locatie in ons dorp gaan omtoveren tot een plek die weer gezien mag worden, met nieuwe woningen voor onze inwoners.”

Appartementen

In het complex ‘De Posterijen’ worden 28 koopappartementen gerealiseerd. Op de begane grond komen 45 parkeerplaatsen. De ingang van de garage is aan het Driekolommenplein, waar ook de ingang was naar het parkeerterrein van het oude postkantoor. Rondom de parkeerplaatsen worden zeven sociale koopappartementen voor starters gebouwd. Op de eerste verdieping komen negen koopappartementen in het middensegment. De overige appartementen worden in de vrije sector-koop gerealiseerd.

Tijdens de informatiebijeenkomst over de Centrumvisie Aalsmeer die in juli 2019 is gehouden heeft Arenal Vastgoed de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. De inwoners van Aalsmeer hebben positief op de plannen voor de nieuwbouw gereageerd. Naar aanleiding van deze presentatie zijn er veel aanmeldingen voor de appartementen bij de gemeente en bij Arenal Vastgoed binnengekomen. Alle appartementen waren dan ook voor de start van het project verkocht.

Planning

De bronnen voor de bodemwarmte zijn al geboord. Nadat het heiwerk gereed is, start Aannemingsbedrijf Veenman & Vink met de fundering van het appartementencomplex. De kopers worden uitgenodigd voor een feestelijk moment wanneer het hoogste punt van de bouw is bereikt en de dan geldende coronamaatregelen een bijeenkomst toelaten. Als alles volgens planning verloopt, worden de appartementen in de zomer van 2022 opgeleverd. Als de bouw gereed is, wordt de groenstrook opnieuw ingericht. Er worden in totaal 10 bomen terug geplant. Ook het dak van de stallinggarage krijgt een groen karakter.