De natuur als je moestuin

De Ronde Venen – Natuurvereniging De Groene Venen organiseert 21 oktober in De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen een lezing over eetbare wilde planten. Deze is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden en aanmelden is niet nodig.

Veel mensen weten wel dat paardenbloemen eetbaar zijn en ook vlierbloesemsiroop is bij de meesten wel bekend. Maar velen weten niet, dat er zo’n 200 eetbare soorten in Nederland te vinden zijn? Stengels, bloemen, bladeren. Ongeveer 30% van de wilde planten heeft eetbare delen.

Er zijn echter ook planten die niet eetbaar zijn en ook regels waar iedereen zich aan moet houden. Wildplukken vraagt dus enige kennis van wat wel en niet eetbaar is, maar het is goed haalbaar om een aantal veelvoorkomende eetbare planten te leren kennen.

Ellen Aarsman is deskundige op het gebied van wilde planten geeft zeer regelmatig lezingen en excursies over wilde planten voor onder andere IVN. Lid worden? Ga naar www.degroenevenen.org of mail naar natuur@degroenevenen.org.

Paardenbloemen kun je eten. Foto: aangeleverd.