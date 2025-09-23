De 40e Turfrace door De Ronde Venen

De Ronde Venen – In Warmond gaat vrijdag 26 september de 40e editie van de Turfrace van start. De schepen de Lytse, Zwaan, Vaerdigheyt, 10de van Tromp, Hylke Tromp, Antonius, Nieuwe Zorg en Gauwe Liefde starten vroeg in de ochtend en varen naar Vinkeveen om daar hun turf laden.

Er wordt gezeild waar het kan, gejaagd en geroeid waar de wind tegen zit. Vrijdagmiddag arriveren de schepen; Westlanders, Kagenaars en tjalken bij Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude. Aan de Baambrugse Zuwe. Op Clubschip de Schuit bij Zandeiland 4 wordt de bemanning ontvangen met de gebruikelijke schippersbitter en borrelhapjes, daarna is er een buffetdiner en een gezellige avond. In de haven wordt overnacht. Zaterdag 9.30 uur is er palaver en om 10.00 uur wordt er gestart, dat is op het clubschip goed te zien. Dit jaar doen er maar liefst 10 Lely-vletten van de scouting mee, zij worden de nieuwe schippers en bemanningen van de meer dan 100 jaar oude Turfschepen. Alles bij elkaar zijn er zo’n 100 deelnemers dit weekend.

De schepen zijn te zien en te bewonderen vrijdag 26 september vanaf ongeveer 12.00 uur op de Amstel en Waver en Winkel. Rond en na 15.00 uur op Zandeiland 4.

Zaterdag 27 september vanaf 10.00 uur is de start bij de WVA op Zandeiland 4. Dan varen de schepen richting Demmerikse brug, Heulbrug, Ringvaart Groot Mijdrecht, Pondskoekersluis, Kromme Mijdrecht, Amstel en Tolhuissluizen in Nieuwveen. Zondag 28 september 10.00 uur start grote schepen en lelievletten, vanaf 12.00 is de aankomst in Park Groot Leerust in Warmond. Als iedereen binnen is volgt na 15.00 uur de prijsuitreiking.

Alle schepen hebben gps-trackers aan boord, waardoor belangstellenden de race online kunnen volgen op: https://www.zeilvaartwarmond.nl/track-trace/

De Zwaan uit Vinkeveen met vol tuig door de Waver. Foto: Ans Kuijper.