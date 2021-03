Dansstudio Sietske krijgt nieuwe eigenaresse

De Ronde Venen – Sietske van Peursem startte ruim 6 jaar geleden Dansstudio Sietske. Een dansschool voor jong en oud waar iedereen welkom is. In een paar jaar is de dansschool uitgegroeid tot een begrip in De Ronde Venen. Nu heeft zij besloten haar werkzaamheden bij Dansstudio Sietske over te dragen.

“Ik heb er heel lang over na moeten denken, deze stap is niet niks. Ondanks dat ik de dansers enorm ga missen, voel ik mij goed bij het besluit”, vertelt Sietske. Deze week heeft zij de dansers zelf op de hoogte gebracht en dat bracht zowel bij haar als bij menig danser een emotionele reactie. “Het was enorm lastig om het de dansers te vertellen, er vloeide hier en daar tranen maar ze waren enorm opgelucht dat de dansschool niet stopt”.

Sietske gaat na 6,5 jaar het stokje overdragen aan Joyce Aarsman. Sietske: “Joyce is de juiste persoon om de dansschool over te nemen, met haar doorzettingsvermogen en wilskracht gaat de dansschool alleen nog maar meer groeien. De dansers mogen blij zijn met zo’n geweldige vrouw als eigenaresse”.

Droom

Joyce Aarsman woont in Mijdrecht en kende de dansschool van naam. “Ik droomde er altijd al van om mijn eigen dansschool te hebben. Toen Sietske contact met mij opzocht wist ik dat ik deze kans niet kon laten liggen”. Joyce en Sietske zijn beide afgestudeerd aan de Dansacademie in Utrecht. Joyce vervolgt: “Het is fijn dat Sietske en ik elkaar al kennen, ik kijk er enorm naar uit om het stokje van haar over te nemen. Uiteraard ga ik dingen op mijn eigen manier doen maar er blijft ook veel hetzelfde”. Sietske vult aan: “De dansschool blijft op dezelfde plek en de huidige docenten zullen de danslessen blijven geven. Voor de meeste dansers verandert er dus vrij weinig”.

De afgelopen jaren heeft Joyce veel danslessen gegeven, daarnaast zijn sportlessen haar ook niet vreemd. Joyce: “Het lijkt mij fijn om naast de yoga en de danslessen die nu al op het rooster staan, ook nieuwe dans en sport stijlen aan te gaan bieden. Zo wordt de dansschool nog meer all-round”.

Afscheid

Sietske zal aan het einde van dit seizoen afscheid nemen van Dansstudio Sietske maar zal Joyce nog een jaar bij staan. “Zo komt Joyce niet voor verrassingen te staan. Zij hoeft het wiel niet uit te vinden, ik weet hoe het werkt en zo kan ik haar aan een vliegende start helpen”, aldus Sietske.

Er komt in juli een feestelijke opening van ‘Enjoy’s Dance’, daar zijn alle leden, ouders maar natuurlijk ook geïnteresseerden welkom. Joyce: “Dat is het moment dat iedereen mij kan leren kennen. Ik kijk er enorm naar uit om de dansschool over te nemen en ik kan niet wachten om te beginnen”.