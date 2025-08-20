Abcoude – In het moderne Sporthuis Abcoude klinkt op dinsdag- en vrijdagavond het enthousiaste gespetter van het dameswaterpoloteam van AZ&PC De Meerkoeten. Een hechte groep vrouwen traint daar fanatiek, maar met minstens zoveel plezier. Nu is het team op zoek naar versterking: sportieve dames die zin hebben in een nieuwe uitdaging, en in een borrel na afloop.

“Of je nu ervaring hebt of gewoon nieuwsgierig bent: je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te trainen”, vertelt een van de speelsters. “We zijn een gezellig team dat naast sportiviteit ook de sociale kant belangrijk vindt. Na de training blijven we vaak nog even napraten in de horecagelegenheid boven het zwembad.”

Rijke geschiedenis

De Meerkoeten kent een rijke geschiedenis in Abcoude. Na een periode van vijf jaar zonder thuisbad – waarin de club moest uitwijken naar Amsterdam – keerde de vereniging in 2021 terug naar het gloednieuwe Sporthuis Abcoude. Die terugkeer betekende een herstart voor veel leden. Nu is het dames-waterpoloteam klaar voor een volgende stap: groeien.

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje via www.demeerkoeten.nl en kom een keer meedoen.

Op de foto: Dames welkom voor waterpolo bij De Meerkoeten. Foto: aangeleverd.