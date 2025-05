CultuurHuis Mijdrecht met voorstellingen ‘om de hoek’

Mijdrecht – Na een succesvol tweede seizoen presenteert CultuurHuis Mijdrecht opnieuw acht voorstellingen in het seizoen ‘25-’26. Er is een divers aanbod: theater, spoken word en veel cabaret en muziek. Zo komen de jonge cabaretiers Joey en Dave met hilarische sketches en net iets te persoonlijke verhalen en zingt Saskia Egtberts songs van Wim Sonneveld.

Ook Peter Lusse komt terug, net als veelzijdig talent Boban Benjamin Braspenning met een nieuwe voorstelling try-outen. Voor het eerst nu ook een spoken word optreden van Derek Otte en een heuse on-the-road band die hun 70-jaren repertoire ten gehore zal brengen. Maar gestart wordt met een kindervoorstelling en de eigenzinnige cabaretière Selma Visscher.

Jasmijn maakt een spannende wereldreis per postpakket in Post 6+. Hoe dat verloopt zien ouders en kinderen op zondag 14 september in de Vlinderbosschool in Wilnis. Een kaartje kost € 9,25. Daarna volgt ‘Ik kijk liever’ – eigenzinnig cabaret met hoogst originele, ietwat absurde liedjes van Selma Visscher op vrijdag 31 oktober in ‘t Oude Parochiehuis in Mijdrecht, gevolgd door de try-out van veelzijdig multitalent Boban Braspenning op zaterdag 29 november. BRUTO is een muzikaal cabaretprogramma over superrijkdom én de Belastingdienst waar hij waarschijnlijk failliet aan gaat. In een wereld waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, trekt Boban als armzalig artiest ten strijde.

In het nieuwe jaar laat Saskia Egtberts op 17 januari de tijd herleven, waarin Wim Sonneveld met zijn liedjes, teksten en cabaret Nederland wist te raken. Van iconische klassiekers als ‘Margootje’ en ‘Het Dorp’ tot verborgen pareltjes die minder bekend zijn, maar net zo indrukwekkend. Op 6 februari volgt ‘Stille oorlog’ van Joey & Dave. Humor is voor de broers Joey en Dave altijd al een manier geweest om heftige gebeurtenissen te verzachten, bespreekbaar te maken of op z’n minst zwaar te ontkennen. Zelf zeggen ze dat het een familietrekje is.

Zaterdag 14 maart neemt Derek Otte ons in ‘Landverrader’ via meeslepende spoken word, grappen, verhalen en indrukwekkende poëzie mee naar een wereld waarin verschillen verrijken. En zaterdag 11 april met ‘The 70’s Unplugged’, al tien jaar on the road en dat viert de band met een avond vol met de beste songs uit de gouden 70-er jaren. Tenslotte komt Peter Lusse (‘Eddie voor het leven’) zaterdag 16 mei terug met een try-out van zijn flitsende nieuwe voorstelling: ‘Hoe pooier, hoe mooier’.

Een kaartje kost tussen € 15,- en € 20,– euro, vanaf nu te koop: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Stichting CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief dat het voor elkaar wil krijgen in eigen dorp oftewel ‘om de hoek’ te kunnen genieten van voorstellingen, film en muziek en een eigen theater in Mijdrecht te krijgen. Meer informatie: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Op de foto: ‘Bruto’ (links) en ‘Post 6+’. Foto’s: aangeleverd.