CSW start interne Champions League voor 5- en 6-jarigen

Wilnis – Vanaf september introduceert CSW een gloednieuwe interne voetbalcompetitie voor de allerjongste jeugd: de CSW Champions League. Elke zaterdagochtend om 08.45 uur trappen jongens én meisjes van 5 en 6 jaar af voor een spannende 4-tegen-4 competitie op het sportpark van CSW in Wilnis. De teams dragen de namen en tenues van bekende Champions League-clubs. Zo kan jouw zoon of dochter bijvoorbeeld uitkomen voor Manchester City, Real Madrid of Bayern München.

De trainingen vinden plaats op woensdagmiddag, terwijl de wedstrijden op zaterdagochtend worden gespeeld. Een groot voordeel: er zijn geen vroege uitwedstrijden, alles gebeurt op het eigen sportpark. Ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden zijn uiteraard van harte welkom om te komen aanmoedigen.

De inschrijving is inmiddels geopend. Ook tijdens het seizoen is instromen mogelijk, al is het wel noodzakelijk om lid te worden via: www.cswilnis.nl/lidworden. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met coördinator Jef van Dijk via internecompetitie@cswilnis.nl of telefonisch op 06 – 5233 1183.

Op de foto: CSW start een interne Champions League voor 5- en 6-jarigen. Foto: aangeleverd.