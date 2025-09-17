CSW plaatst zich voor volgende ronde beker na gelijkspel

Wilnis – CSW heeft zich zaterdag verzekerd van een vervolg in de bekercompetitie. Een gelijkspel tegen VIOS W (2-2) volstond om als poulewinnaar door te gaan. De Wilnissers begonnen sterk en domineerden het eerste kwartier. Zakaria Issarti viel positief op met fysiek en vocaal spel. Na een vlotte aanval via Gieling en Oliemans tekende Scholman voor de 0-1. Kort voor rust verdubbelde Oliemans de voorsprong met een fraaie lob: 0-2.

Fel uit de kleedkamer

Na rust kantelde het duel. VIOS W kwam fel uit de kleedkamer en profiteerde van slordigheden bij CSW. Binnen tien minuten stond het 2-2 via treffers van Botman en Ooievaar. CSW herpakte zich, maar stuitte herhaaldelijk op de uitblinkende keeper van de thuisploeg. In het slotkwartier golfde het spel op en neer. Doelman De Haan moest nog tweemaal ingrijpen, onder meer na een riskante terugspeelbal. De laatste kans was voor invaller Emma, die net tekortkwam om een fout bij VIOS af te straffen. Met zeven punten uit drie duels is CSW door in de beker. Komende zaterdag start de competitie met een thuiswedstrijd tegen Kagia (14.30 uur).

Op de foto: CSW is door in de bekercompetitie. Foto: aangeleverd.