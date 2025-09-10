CSW overtuigend in tweede bekerduel

Wilnis – Onder stralende weersomstandigheden ontving CSW zaterdag de v.v. Westfriezen uit Zwaag voor het tweede duel in de bekercompetitie. Langs het hagelnieuwe kunstgrasveld aan de Pieter Joostenlaan heerste een gezellige drukte. Beide ploegen hadden hun eerste wedstrijd gewonnen, waardoor een overwinning cruciaal was om uitzicht te houden op de volgende ronde.

Trainers Vlug en Verhoef moesten flink puzzelen vanwege enkele afwezigen, een bekend fenomeen in de post-vakantieperiode. De selectie is dit seizoen bijzonder aan elkaar gewaagd, wat het maken van keuzes extra uitdagend maakt. Toch wist het basisteam een aantrekkelijk schouwspel neer te zetten, waarbij het spel zich grotendeels op de helft van de bezoekers afspeelde. Het overwicht van CSW leidde lange tijd niet tot doelpunten. Kansen waren er wel, maar schoten en kopballen misten kracht of precisie. Pas in de 46e minuut viel er iets te juichen: de ervaren back Mitchell de Zwart bereikte met doorzettingsvermogen de achterlijn en leverde een lage voorzet af. Leroy Scholman wist daar wel raad mee en schoot uit de draai fraai binnen: 1-0. Lang kon CSW echter niet genieten van de voorsprong. Bij de eerste serieuze aanval van de Westfriezen viel de gelijkmaker via een ongelukkige carambole: een bal via de rug van een verdediger liet doelman Sam de Haan kansloos. De ruststand van 1-1 deed geen recht aan het spelbeeld.

Meer druk

Na rust bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde. Met de ingevallen Zakaria Issarti op het middenveld probeerde CSW meer druk te zetten, al kwamen de gasten ook tot enkele speldenprikken. Opvallend was het verdedigende werk van Justin Both, die in de as van het veld meerdere gevaarlijke passes wist te onderscheppen. In de 67e minuut volgde een dubbele wissel: vleugelaanvallers Erkely de Sa en Lars Wille kwamen in het veld. Hun snelheid en dreiging zorgden voor een kentering. In de 77e minuut werd de Sa binnen de zestien gevloerd, waarna Scholman de toegekende strafschop feilloos benutte: 2-1.

In de slotfase draaiden de invallers hun directe tegenstanders regelmatig dol. De Westfriezen kwamen onder druk te staan en in de 86e minuut viel de 3-1. Emmanuel Emma’s liftte de bal subtiel over de uitkomende doelman na een perfecte pass van de Sa. Twee minuten later kopte hij op bijzondere wijze de 4-1 binnen na een strakke voorzet van Wille vanaf de achterlijn.

Op de foto: CSW overtuigend in tweede bekerduel. Foto: aangeleverd.