CSW opent seizoen met zwaarbevochten zege

Wilnis – Na het bereiken van de volgende bekerronde begon CSW zaterdag aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Kagia uit Lisserbroek. Een bekende tegenstander: vorig seizoen eindigden de onderlinge duels in 2-2 en 0-3. Tijd dus voor sportieve revanche.

Onder herfstige omstandigheden ontspon zich een duel dat niet bol stond van het spektakel. De eerste helft bood weinig hoogtepunten, al kreeg de jarige Gieling twee kansen. Kagia werd halverwege gevaarlijk, maar de CSW-defensie, met uitblinker Van den Bosch, hield stand. Vlak voor rust was Oliemans tweemaal dicht bij de openingstreffer.

Na rust kwam Berry Kramer in het veld voor meer creativiteit, maar hij viel al na twee minuten uit. Zijn vervanger Emma’s had meer geluk: hij tikte een lage voorzet van Van der Loo binnen: 1-0. De voorsprong was echter van korte duur; direct na de aftrap maakte Michael de Bruin gelijk.

Het duel werd grimmiger, met veel fysieke duels. In de 75e minuut viel het beslissende moment: een hoekschop van Scholman werd perfect binnengekopt door de jonge invaller Sem Veerhuis: 2-1. CSW kreeg nog een kans op 3-1 via een strafschop, maar De Sa schoot over.

In een hectische slotfase, inclusief tien minuten blessuretijd, hield CSW stand. Daarmee is de seizoensstart geslaagd; een stuk beter dan de afgelopen twee jaren.

Op de foto: Een spelbeeld uit de wedstrijd. Foto: aangeleverd.