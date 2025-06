CSW krijgt nieuwe accommodatie; LEF trots op mijlpaal

Wilnis – Lokaal en Fair spreekt haar volle steun uit voor het voorstel dat de realisatie mogelijk maakt van een moderne supermarkt, betaalbare koopwoningen en vooral een toekomstbestendige sportaccommodatie voor voetbalvereniging CSW. Fractievoorzitter Simone Borgstede noemt de nieuwe accommodatie een mijlpaal voor de club en voor heel Wilnis.

“Voor Lokaal en Fair is de vernieuwing van de sportaccommodatie van CSW misschien wel het belangrijkste onderdeel van dit voorstel”, aldus Borgstede. “CSW is niet zomaar een voetbalvereniging, het is het kloppend hart van het dorp. De club verbindt generaties, verenigt mensen en speelt een centrale rol in de leefbaarheid van Wilnis.”

‘Ruimte om te groeien’

Na jaren van gesprekken en plannen komt de nieuwe accommodatie nu echt in zicht. “Het is hoog tijd dat CSW de voorzieningen krijgt die passen bij de waarde die de club heeft voor de gemeenschap”, zegt Borgstede. “Met een duurzame, toekomstbestendige accommodatie geven we CSW de ruimte om te groeien, niet alleen sportief, maar ook sociaal.”

Tegelijkertijd is Lokaal en Fair zich bewust van de financiële uitdagingen voor de club. “De derde helft van CSW is legendarisch, maar we moeten ook realistisch zijn over de kosten. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat de leden hun schouders eronder zetten en dat de vereniging ook financieel een gezonde toekomst tegemoet gaat.”

Meer dan sport alleen

Het voorstel biedt naast de sportaccommodatie ook ruimte voor een grotere supermarkt, extra parkeerplekken en 22 betaalbare koopwoningen voor starters en senioren. “We zijn blij dat deze woningen nu echt gerealiseerd gaan worden”, aldus Borgstede. “Wat ons betreft krijgen jonge en oudere Wilnissers ook voorrang bij de verkoop.”

Lokaal en Fair vraagt opnieuw aandacht voor een veilige verkeerssituatie rondom de scholen. “De toezegging van de wethouder dat vrachtverkeer voor de bevoorrading van de Jumbo wordt geweerd tijdens schoolbreng- en haaltijden is voor ons een harde voorwaarde” zegt Borgstede. Ook roept de fractie de gemeente en CSW op om het hek bij Veld 4 op zaterdagen te openen, zodat kinderen veilig naar het sportpark kunnen fietsen.

“Dit is een complex voorstel met veel belangen, maar dankzij samenwerking en heldere keuzes ligt er nu een realistisch en uitvoerbaar plan”, vervolgt Borgstede. “De vernieuwing van CSW is hierin de kroon op het werk. Lokaal en Fair steunt het voorstel van harte en is trots om bij te dragen aan deze belangrijke stap voor de lokale gemeenschap.”

Vooral een toekomstbestendige sportaccommodatie voor voetbalvereniging CSW is belangrijk. Foto: aangeleverd.