CSW jongens onder 12-2 kampioen 2023￼

Wilnis – Op 2 december jl. om 10.00 uur was de spanning goed zichtbaar. De heftige strijd om de kampioenstitel ging van start op de thuislocatie van CSW. Veel toeschouwers uit Wilnis en weide omstreken maakten deel uit van deze spannende wedstrijd. Alle spelers van CSW JO 12-2, waren aanwezig en in topvorm! Al leek het er even op dat de tegenstander “Sporting Martinus” de wedstrijd domineerde en CSW het nakijken had, kwam in de tweede helft CSW pas echt goed op gang. Al snel was het 1-1. Het gejuich was tot in Wilnisdorp te horen! CSW speelde de bal goed over naar elkaar en scoorde uiteindelijk de winnende 2-1. Één van de trainers zei na afloop: “Wat heb ik genoten! Wat een strijd! Op karakter!” Op 9 december jl. om 10.30 uur stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. De jongens moesten op pad naar RKDES in Kudelstaart. Enkele ouders waren erbij. Met het prachtige resultaat van 12-0 werd na afloop in het Clubgebouw van CSW in Wilnis het kampioensfeestje gevierd. Onder het genot van een AA, een heerlijk patatje en natuurlijk de prijsuitreiking. De dag werd afgesloten met het mooie lied “We are the Champions”

Team samenstelling CSW Jongens onder 12-2

volgorde foto v.l.n.r.

Leiders: Bart de Lange, Jorre Meijrink.

Spelers: Mustafa Mohamed Ali, Neal Bloed, Sem van Kreuningen, Iwan Koning, Sam Meijrink

Janniek de Lange, Demy Kuyper, Thian Bader, Cas Bouwmeester