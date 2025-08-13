Mijdrecht – In de recreatieruimte van De Kom in Mijdrecht was het woensdagmiddag 6 augustus niet alleen de zon die straalde, maar ook de deelnemers van De Zonnebloem, afdeling Mijdrecht. Onder begeleiding van vrijwilligers kwamen zij samen voor een middag vol creativiteit, plezier en verbondenheid.

De deuren stonden uitnodigend open, de zon scheen uitbundig, en binnen heerste een sfeer van geconcentreerde bedrijvigheid. Na een smakelijke traktatie gingen de deelnemers aan de slag met het versieren van vazen, schalen en borden. De tafels lagen bezaaid met kleurrijke afbeeldingen, lijm, verf en föhns; alles wat nodig was om van een eenvoudig voorwerp een persoonlijk kunstwerk te maken.

Wat op het eerste gezicht een knutselmiddag leek, bleek al snel veel meer te zijn. De activiteit bood niet alleen ruimte voor creativiteit, maar ook voor ontmoeting, samenwerking en trots. Vrijwilligers ondersteunden waar nodig, maar lieten vooral ruimte voor eigen expressie. De resultaten waren indrukwekkend: elk werkstuk weerspiegelde de unieke stijl en inzet van de maker.

Een uitspraak van een van de deelnemers vatte de middag treffend samen: “Ze geloven nooit dat ik dit zelf heb gemaakt!” Die verwondering en trots zijn kenmerkend voor de kracht van De Zonnebloem: mensen met een lichamelijke beperking een moment van eigenwaarde en plezier bieden, in een veilige en stimulerende omgeving.

De creatieve middag in Mijdrecht laat zien hoe belangrijk zulke bijeenkomsten zijn. Niet alleen vanwege het eindresultaat, maar vooral door wat er onderweg gebeurt: mensen die elkaar ontmoeten, verhalen delen, lachen, en samen iets moois creëren. In een tijd waarin verbinding niet vanzelfsprekend is, bewijst De Zonnebloem dat een beetje aandacht en creativiteit een wereld van verschil kunnen maken.

Op de foto: Creativiteit verbindende kracht bij De Zonnebloem. Foto: aangeleverd.