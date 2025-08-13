Creativiteit en gemeenschapszin in Mijdrecht: huttenbouwdorp opent ‘deuren’

Mijdrecht – Terwijl de zomer zijn hoogtepunt bereikt, gonst het terrein aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht van activiteit, enthousiasme en het geluid van hamers op hout. Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus verandert voornoemde locatie in een levendig bouwdorp, waar kinderen uit de regio hun fantasie de vrije loop laten en met hout, spijkers en een flinke dosis creativiteit hun eigen bouwwerken realiseren.

Het bouwdorp is inmiddels een geliefde traditie in Mijdrecht, waar jonge bouwers niet alleen hun technische vaardigheden ontwikkelen, maar ook samenwerken, plannen en improviseren. De organisatie benadrukt dat het evenement draait om meer dan alleen timmeren: het is een plek waar vriendschappen ontstaan, zelfvertrouwen groeit en Mijdrecht samenkomt.

Vanaf woensdag 20 augustus begint het terrein echt tot leven te komen. De contouren van de bouwwerken worden zichtbaar, de sfeer is uitbundig en de trots straalt van de gezichten van de kinderen af. Voor bezoekers is dit hét moment om een kijkje te nemen en de energie van het bouwdorp te ervaren.

De feestelijke afsluiting vindt plaats op vrijdagmiddag 22 augustus vanaf 13.00 uur. Dan is het terrein open voor ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden. Hoogtepunt van de middag is de prijsuitreiking, waarbij de meest creatieve en indrukwekkende bouwwerken worden beloond.

Angelique Davis, betrokken bij de organisatie, benadrukt het belang van het evenement: “Het bouwdorp is een plek waar kinderen leren door te doen. Ze bouwen niet alleen hutten, maar ook herinneringen.”

Op de foto: Kinderen bouwen niet alleen hutten, maar ook herinneringen. De tweede prijs verleden jaar werd toegekend aan Fleur, Hanna, Logan, Vera en Zjoske voor hun gezellige bar. Foto: Nieuwe Meerbode.