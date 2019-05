Corrie en Bert winnen Keezen-avond

Kudelstaart – Afgelopen donderdag 23 mei was het weer reuze gezellig tijdens de Keezen-avond van de Feestcommissie Kudelstaart in het Dorpshuis. Uiteraard waren er ook weer winnaars. Op de eerste plek is het koppel Corrie Durieux en Bert van der Jagt geëindigd. De twee gingen er met een kaaspakketje vandaar. De tweede plaats was voor Marianne van Wees en Elsbeth Roof. Deze dames ontvingen ieder een portie bitterballen en nog twee consumpties. De prijzen werden allen bijzonder gewaardeerd.

Ook de aanmoedigingsprijs werd goed ontvangen; een officieel Keezen-kaartenspel met op de achterkant van de kaarten de spelregels. Daar er twee koppels gelijk onderaan eindigden waren er dus twee duo’s die aangemoedigd moesten worden. Het ene kaartspel werd in ontvangst genomen door Joany en Harry van der Weijden en het andere kaartspel door Truus Straathof.

Alvast voor in de agenda: De volgende Keezen-avond is op vrijdag 14 juni. Oftewel het begin van de Feestweek Kudelstaart. Opgeven kan alvast door te mailen naar keezeninkudelstaart@gmail.com.