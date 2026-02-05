Corine Koole over de liefde in Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – De Verhalenkaravaan, het verhalenfestival van de Bibliotheek Amstelland, is op Valentijnsdag in Aalsmeer. Volkskrantcolumnist Corine Koole vertelt op zaterdag 14 februari in de Bibliotheek aan de Marktstraat over haar interviews met doodgewone mensen over de liefde. Koole is bekend van haar columns in Volkskrant Magazine, Linda en De Morgen.

Tijdens deze avond wordt zij geïnterviewd door Marion Geisler, presentator en programmamaker van Radio Aalsmeer, en leest zij voor uit eigen werk. Na de pauze kan het publiek zelf een verhaal over liefde of vriendschap met Corine Koole delen. Een bijzondere avond om de liefde te vieren!

Interviews en boeken

Al 15 jaar schrijft Corine Koole interviews over de liefde in Volkskrant Magazine, De Morgen en Linda. Inmiddels heeft ze meer dan 1000 mensen geïnterviewd over de liefde. Daarnaast schreef ze ook boeken over de liefde: ‘Verstoord verlangen’ en ‘De zeven wetten van de liefde’, waarin ze vertelt hoe de liefde werkt, en wat je kunt doen om gelukkiger in de liefde te worden.

Verhalenkaravaan

De Verhalenkaravaan is een initiatief van de Bibliotheek Amstelland. Na de succesvolle eerste editie vorig jaar keert de Verhalenkaravaan terug van 12 tot en met 15 februari. In de vestigingen van de Bibliotheek Amstelland staat het programma in het teken van verhalen lezen, horen, beleven, vertellen, delen en maken. Van bekende makers en van mensen uit de buurt. Leden van de Bibliotheek kunnen gratis deelnemen aan betaalde activiteiten. De bijeenkomst met Corine Koole is ook gratis te bezoeken voor leden, niet-leden betalen 5 euro entree. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via www.verhalenkaravaan.nl. Op de website is tevens het hele programma van de Verhalenkaravaan te vinden. Corine Koole over de liefde op zaterdag 14 februari is van 19.30 tot 22.00 uur.

Foto: Corine Koole te gast in Bibliotheek Aalsmeer. Fotograaf: Robin de Puy