Congres klimaat en duurzaamheid in Baambrugge

Baambrugge – In Baambrugge wordt zaterdag 13 september het eerste duurzaamheidscongres van De Ronde Venen gehouden. Het congres is open voor iedereen met belangstelling voor milieu, klimaat en natuur. Wethouder Van Uden (Duurzaamheid) gaat er in debat met klimaatburgemeester Chantal Bekker en met Gerard de Korte van LEF. Het congres vindt plaats in Dorpshuis De Vijf Bogen. De deur gaat open om 09.30 uur, om 10.00 uur opent dagvoorzitter Peter van der Maat de bijeenkomst. Van der Maat is van plan om geheel klimaatneutraal, lopend, naar het congres te komen. Dat zal niet moeilijk zijn, want hij woont er om de hoek. Van der Maat was journalist bij onder meer Nova en Netwerk. Hij is nog steeds actief met het Klimaatjournaal, dat onder gebruikers van LinkedIn bekend is.

Lokaal

Er komen uitgebreide sessies over het warmteproject Achter de Kerken in Abcoude, over het nieuwe bedrijventerrein De Bocht, over de bijzondere mogelijkheden die de ‘energiegemeenschappen’ bieden en over de mogelijkheden voor meer natuur. Het congres is georganiseerd door de ‘Duurzaamheidscoalitie’: een samenwerking van Energiek Rondeveners, Zon op de Ronde Venen, Veenwind en Grootouders voor het Klimaat. Met dit congres willen zij de aandacht vestigen op klimaat en duurzaamheid, vooral met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Politieke partijen zijn nu bezig hun verkiezingsprogramma’s op te stellen. De Duurzaamheidscoalitie heeft een ‘menukaart’ samengesteld van elf punten. De coalitie roept de politieke partijen op daarvan zoveel mogelijk over te nemen, en wil daarover graag in gesprek met de partijen.

Foto: aangeleverd.