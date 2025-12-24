Column: ‘Donald denkt door’

‘Ik wil een Nederlandstalig kerstlied als ik gourmet’

Door Donald Esser.

Het kerstverhaal begint altijd zo idyllisch: een stal, een kribbe, een paar wijze mannen die niet op Black Friday hebben gewacht om hun cadeaus te scoren. Fast forward naar 2026 en die stal is vervangen door een overvolle supermarkt waar de laatste rollade wordt bevochten alsof het de Heilige Graal is. De moderne kerststress is geen ster boven Bethlehem, maar een sterretje in je bank-app: saldo onvoldoende.

Want wie heeft ooit bedacht dat een kerstdiner een Michelin-waardige show moet zijn? Doe normaal. Wij gaan met de familie gewoon lekker klassiek gourmetten. Thuis. Vooraf een garnalencocktail, dan de gourmet De Luxe-schotel – lokaal gehaald – en als culinaire afsluiter sticky mango rice van mijn Thaise schoondochter als toetje. En dat terwijl de gemiddelde Nederlander op 24 of 25 december met een kookboek in de ene hand en een paniekbui in de andere staat. “Moet ik nou echt die cranberrysaus zelf maken?”

Ondertussen schalt Sky Radio op de achtergrond: ‘All I Want for Christmas is You’. Natuurlijk, Mariah Carey. Maar wat ik wil horen, is een Nederlandstalig kerstlied. Serieus, hoe kan het dat ze in een land met een rijke muziekcultuur geen fatsoenlijk Nederlands kerstnummer op Sky Radio laten horen? Nee, we krijgen Engelstalige zoetigheid alsof kerst alleen in Londen en New York bestaat. Alsof vrede op aarde alleen in het Engels kan worden bezongen. Ondertussen liggen onze eigen klassiekers te verstoffen in een Spotify-playlist die niemand opent. Hazes, Joling, Willeke Alberti, Marco Borsato, Frans Bauer; allemaal klaar om je gourmetstel muzikaal te begeleiden, terwijl jij de zoveelste mini-hamburger op de bakplaat legt.

En ja, ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek mag dan opduiken als ironische kerst-klassieker, maar dat is niet genoeg om de balans recht te trekken. Waar blijft ons eigen kerstverhaal in de muziek? Een nummer waarin de stress van het gourmetstel wordt bezongen. Dat zou pas herkenbaar zijn. “Stille nacht, gourmetnacht, wie heeft het vlees al omgedraaid?”

Maar goed, we blijven luisteren naar Wham! en denken ondertussen: het kerstverhaal anno nu is geen wonder in de stal, maar een wonder als je op eerste kerstdag nog energie hebt om niet ruzie te maken over wie de afwas doet. Misschien is dat de echte kerstgedachte: vrede op aarde, inclusief de keuken. En misschien, heel misschien, zing je bij de afwas een kerstliedje in het Nederlands. Van André Hazes, Eenzame kerst! Als je alleen moet afwassen.

Evengoed, eet smakelijk de komende dagen. Enne… als het gourmetstel uitvalt, dan heb je nog altijd de wokpan: ach, kijk maar!

Fijne kerstdagen.