Avond- en nachtafsluiting N201

Uithoorn/De Ronde Venen – De provincie Noord-Holland werkt in de avond en nacht van 5 op 6 maart aan het Amstelaquaduct onder de Amstel (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen). En in de avonden en nachten van 6 tot 8 maart aan de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer) bij de Burgermeester Brouwerweg (N201).

De N201 ter hoogte van het Amstel-aquaduct is afgesloten van donderdagavond 5 maart 20.00 uur tot vrijdagochtend 6 maart 07.00 uur. Verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid via de A2, A4 en A9. De provincie test dan of de schuifdeur (zogenoemde noodkering) van het Amstelaquaduct nog goed dichtgaat. Het Amstelaquaduct beschermt de polders van Uithoorn (provincie Noord-Holland) en Mijdrecht (provincie Utrecht) tegen overstromingen.

De Waterwolftunnel is afgesloten van vrijdagavond 6 maart 20.00 uur tot zaterdagochtend 7 maart 07.00 uur en van zaterdagavond 7 maart 20.00 uur tot zondagochtend 8 maart 07.00 uur. Verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232. Verkeer vanaf de Middenweg wordt met bebording omgeleid via de Machineweg. De provincie onderhoudt dan de technische installaties in de tunnel, reinigt de wanden en markeringen, controleert de veiligheidsmiddelen en reinigt de riolering. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en gemaaid.

Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met het Servicepunt via 0800 – 0200 600 (gratis) of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Op de foto: Werkzaamheden in de avonden en nachten van 6 tot 8 maart aan de Waterwolftunnel. Foto: archief.