Column Bob: Heerlijke Herfst

Aalsmeer – Wat een mooie zomer, de zomer van 2022. We zijn verwend met soms tropische temperaturen en uitbundige groei en bloei van flora en fauna. Een klein nadeeltje van dit uitbundige gedoe is dat we met onze sloep bijna niet meer door veel slootjes en zelfs niet door de Westeinderdijksloot konden varen. Het groen groeide wel erg ver naast de akkers om, overhangend over het water, haar pracht te laten zien. De natuur leek het een beetje over te nemen van de recreërende mens. Dat is natuurlijk prachtig en verrassend.

Toch zou het fijn zijn als eiland-eigenaren de iets te enthousiaste wildgroei een beetje zouden intomen. In vroeger jaren had men de plicht sloten om de eilanden ruim en netjes te houden zodat doorvaart mogelijk zou blijven. Misschien is die plicht een beetje verwaterd of vergeten. Maar, de grote herfstschoonmaak en het winter-klaarmaken van de eilanden gaat rond deze tijd beginnen. Laat ik er maar vanuit gaan dat naast het snoeiwerk de barbecues, het teveel aan ‘eilandversierselen’, kapotte meubels, blauwe en oranje plastic zeilen, enz. ongetwijfeld worden opgeruimd of weggegooid. Zo kunnen de watersporters en eilandliefhebbers het voorjaar weer tegemoet gaan met een opgeruimd landje en opgeruimde geest.

Moerasgebieden

Wat was het fijn al die duizenden mensen te zien genieten op en aan het water. Wat was en is het betoverend mooi om het resultaat te zien van het werk dit jaar van Stichting de Bovenlanden. Al de akkers die weer teelt-eiland zijn of herschapen met prachtige natuur. Ik ben gek op alle nieuw geschapen moerasgebieden, de wuivende rietmoerassen en de eilandmoerassen met diepe beschoeiing, omrand door stoere boomstammen ter bescherming van het gebied. Als je het anker naast zo’n paradijsje uitgooit kun je uren genieten van de flora en fauna op en rond de eilanden.

De zomer voorbij

Met weemoed zie ik de laatste dat de zomer voorzichtig stapje voor stapje afscheid neemt. De dagen worden helaas steeds korter en de avonden killer. Op mijn tochten komt de zon niet boven veel bomen uit en de wind wordt gemener. De vele regen- en hoosbuien maken het varen ook niet aantrekkelijker. Ik wil nu eenmaal niet wennen aan het idee van een voorbije zomer, maar ook ik moet eraan geloven….

Positieve energie

Echter, ik kijk er toch ook naar uit; naar de mooie spaarzame zonnige, frisse, heerlijk geurende, stille dagen op de Poel; naar de positieve energie die de herfst ons brengt. Wat zal het zonlicht spelen met de kleurige bladeren die, aan het einde van hun leven, aan de boom in volle glorie ten onder gaan.

Wat zal het water stormend te pletter slaan op de mooie Aalsmeerse boulevard. Wat zullen de takken van de bomen zwieren en zwaaien. Wat zal het glaasje port tijdens een tochtje, met mijn kleine aluminium bootje, in de frisse koude, smaken. Kom maar op heerlijke herfst!

