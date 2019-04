College: “Politie is altijd bereikbaar”

Aalsmeer – Door de CDA fractie zijn vragen gesteld met betrekking tot de openingstijden van de politiebureaus in Aalsmeer en Uithoorn. De fractie had te horen gekregen dat inwoners met regelmaat voor een dichte deur van het bureau aan de Dreef stonden. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat dit enige nuancering behoeft. “Inwoners kunnen altijd terecht bij de politie”, aldus het college in een antwoord aan het CDA. Tijdens openingsuren, overdag en ’s avonds, kan dit op het bureau.

Ook kan dit telefonisch via 0900-8844 of 112 (in geval van spoed). Daarnaast kunnen er veel vragen via internet gesteld worden en wijkagenten zijn over het algemeen ook te bereiken buiten de openingstijden. Er kan overigens wel aangebeld worden bij de politiebureaus in Aalsmeer en Uithoorn. Via een intercom worden bezoekers verbonden met de centrale en dit blijkt, aldus het college, uitstekend te werken.

De politie is een 24/7-organisatie. Indien er sprake is van enige urgentie in de vraagstelling of er is directe actie vereist, dan zijn er altijd politiemensen in Uithoorn en Aalsmeer in dienst en bereikbaar. De politie is, gaat het college verder, altijd inzetbaar voor hulp. De aangifte bij een spoedzaak kan zowel in Aalsmeer als in Uithoorn opgenomen worden. Het ligt er natuurlijk aan waar het incident plaats heeft gevonden. Het kan ook zijn dat in overleg met de recherche op dat moment wordt besloten een afspraak te plannen voor het doen van aangifte op een ander moment.