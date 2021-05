Collecte Flower Art Museum voor educatieve speurtocht

Aalsmeer – Van 28 mei tot en met 5 juni doet het Flower Art Museum mee aan de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In het hele land collecteren organisaties om geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. Het Flower Art Museum vraagt specifiek om een bijdrage voor het ontwikkelen van een leuke en leerzame speurtocht voor jonge bezoekers. In verband met corona is de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds digitaal. Deelnemende organisaties vestigen er aandacht op via appjes, mailtjes en sociale media.

Tuin opgeknapt

Het Flower Art Museum is inmiddels een kleine drie jaar gevestigd in de voormalige waterkelder tegenover de watertoren in Aalsmeer. Het museum heeft een lastig jaar achter de rug, waarin het door de coronamaatregelen een groot deel van de tijd gesloten was. De tijd is echter goed benut. Zo is de museumtuin opgeknapt en heeft het museum de collectie kunnen uitbreiden met een aantal mooie kunstwerken die door schenking werden verkregen. Ook werd op het buitenterrein de Wall of Flowers gerealiseerd.

Jonge bezoekers

Het museum wil ook jonge bezoekers graag de schoonheid en het belang van kunst en natuur laten ervaren. Daarom bestaat de wens om een leuke en educatieve familiespeurtocht te ontwikkelen, die zich zowel binnen als buiten bij het museum afspeelt. Met de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds hoopt het Flower Art Museum hier voldoende geld voor op te halen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie.

Steun cultuurorganisaties

Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuurfonds de hele opbrengst netto teruggeeft aan de organisaties die collecteren.

Het museum helpen om het doel (familiespeurtocht) te behalen? Ga naar www.flowerartmuseum.nl/collecte of kijk op de sociale media van het Flower Art Museum. Er wordt een donatielink gedeeld waarmee direct een bijdrage geleverd kan worden.