Club Connect feest voor 30 plus in N201

Aalsmeer – Op zaterdag 21 februari presenteert N201 Aalsmeer weer Club Connect, het leukste 30 plus feestje van de regio! De eerste editie was zaterdag 7 februari en dat was een groot succes! Bijna uitverkocht en heel veel blije gezichten. Het is weer verbazend wat een afwisselend programma de N201 Aalsmeer toch heeft! Voor iedereen iets wils.

Het Club Connect feest begint al om 16.00, oftewel vroeg pieken, en duurt tot 22.00 uur. Perfecte avond uit op zaterdag als je zin hebt om lekker te dansen, lekker te eten (gratis buffet inbegrepen bij je ticket) en nieuwe mensen te ontmoeten.

Kom alleen of kom gezellig met je vrienden! Iedereen is welkom. Met heerlijke set van niemand minder als de enige echte DJ Jean! Kijk voor tickets en meer informatie op: www.n201aalsmeer.nl.