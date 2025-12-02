Circulaire Deal: een tweede leven voor bouwmaterialen

Uithoorn/Regio – 47 Partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder gemeente Uithoorn, hebben hun handtekening gezet onder de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen. Overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven, slopers en specialisten gaan samen aan de slag met circulair slopen van gebouwen.

De kracht van de Circulaire Deal zit in de combinatie van een specifieke sloopwijze en het hergebruik van de vrijkomende materialen. Bij circulaire sloop blijven bijvoorbeeld dakpannen, bakstenen, glas, staalconstructies en houten balken behouden. Door deze een tweede leven te geven in nieuwbouw, renovatie- en onderhoudsprojecten wordt verspilling voorkomen, heeft de bouwsector minder primaire grondstoffen nodig en wordt de impact van bouwen op de leefomgeving kleiner.

Voor de deelnemers aan de Circulaire Deal is een speciaal dashboard ontwikkeld. Dat laat zien waar, wanneer en in welke hoeveelheid bouwmaterialen vrijkomen uit sloopprojecten. En welke partijen die materialen innemen, verwerken of verkopen voor renovatie-, nieuwbouw- en onderhoudsprojecten.

Enthousiast

Voor gemeente Uithoorn heeft wethouder Ferry Hoekstra duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie in de portefeuille.

Hij is enthousiast. “Circulair slopen hoeft niet duurder te zijn dan traditioneel slopen. De eerste ervaringen laten zien dat het zelfs economisch voordeliger kan zijn door de opbrengst van materialen en lagere afvalkosten. De maatschappelijke waarde is nog veel groter: het verlaagt de CO2-uitstoot die nodig is voor de productie van nieuwe materialen.”

Starten en leren

Hoektra vervolgt: “Na ondertekening starten de partijen met concrete ‘oogstprojecten’ in de regio. Zij komen regelmatig samen om vragen, knelpunten en kansen voor innovatie te bespreken. De Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen is bedoeld als een lerend netwerk waarin kennis wordt gedeeld, nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd en circulaire ketens worden gevormd.

Ook meedoen aan de Circulaire Deal, met meer hergebruik van waardevolle bouwmaterialen? Neem contact op met provincie Noord-Holland, via ketenaanjager Fanauw Hoppe, fanauw.hoppe@noord-holland.nl, of met de MRA via Jelle Buikema, jelle@c-creators.org. Meer informatie: www.noord-holland.nl/Circulaire_Deal.

Ferry Hoekstra: ‘Circulair slopen hoeft niet duurder te zijn dan traditioneel slopen.’ Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.