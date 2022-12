Cheque van OSA voor Kinderhulp Afrika

Aalsmeer – In november is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Wim Haijtink, bestuurslid van OSA, aan Stefanie Rijken van de Stichting Kinderhulp Afrika.

Er is door Stichting Kinderhulp Afrika een bedrag van meer dan 2.500 euro ingezameld voor de aanschaf van een landrover. Daarom kon het maximale subsidiebedrag worden verstrekt voor dit project. De landrover is bestemd voor het vervoer van de kinderen en de leraren in Oeganda.

Meer informatie over Stichting Kinderhulp Afrika en dit project is te vinden op de website: www.kinderhulp-afrika.nl. Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer? Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl