Cheque van Lions Club voor Historische Tuin

Aalsmeer – Al heel wat jaren organiseert de Lions Club Aalsmeer tegen het eind van het jaar een speciale Wijn Verkoopactie. De opbrengst daarvan is altijd bestemd voor een lokaal goed doel. Zo zijn er in het verleden donaties gegaan naar onder andere het Kloosterhof voor de Hospicekamer, de Voedselbank Aalsmeer, de Dorcas voedselactie ten behoeve van Oekraïne en het Zorgcentrum Aelsmeer.

Dit jaar gaat er een cheque van 3.000 euro naar de Historische Tuin. Het geld zal besteed worden aan vernieuwing van de verlichting in de veilingzaal. Daardoor wordt deze zaal nog geschikter gemaakt – behalve natuurlijk veilsessies – voor allerlei soorten bijeenkomsten, trouwerijen, presentaties en meer.

Afgelopen woensdag 4 maart werd op een door zon overgoten Historische Tuin de cheque overhandigt door enkele leden van de Lions Club Aalsmeer aan tuinchef Gerben de Vries en bestuurslid Luci Beumer-Persoon die daar uiteraard bijzonder mee in hun nopjes waren!

Foto: Overhandiging cheque door leden Lions Aalsmeer aan Luci Beumer-Persoon en tuinchef Gerben de Vries van de Historische Tuin (foto aangeleverd).

