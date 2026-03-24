Cheque Provincie voor groener dorpshart Wilnis

Wilnis – Met scheppen in de hand waren de inwoners van Wilnis dorp er zaterdag 21 maart weer vroeg bij om het dorpshart nog meer groen en kleur te geven. Bij de koffie had de werkgroep Historisch Dorpshart een leuke verassing. Er was namelijk taart en een prachtige cheque van de Provincie, om het dorp in de toekomst nog mooier te maken.

De activiteit van afgelopen zaterdag is kenmerkend voor de manier waarop in Wilnis wordt gewerkt aan het dorp. De werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis zet zich in voor een aantrekkelijk en gastvrij dorpshart voor bewoners en bezoekers, waarbij inwoners zelf actief meedenken en meedoen. Die betrokkenheid zorgt ervoor dat plannen beter aansluiten bij de wensen uit het dorp zelf en versterkt tegelijkertijd de onderlinge verbondenheid. Het verhoogt het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.

Klinkers eruit en inheemse planten

Samen met de werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis maakten inwoners van Wilnis meer ruimte voor een nieuw plantenvak in de Dorpsstraat door tegels te verwijderen en inheemse planten aan te brengen. Tijdens de ochtend was er bovendien een feestelijk moment: de werkgroep heeft een cheque van de provincie Utrecht ter waarde van 12.545,43 euro ontvangen en die werd met een brede glimlach getoond. De subsidie is toegekend vanuit de regeling voor leefbaarheid in landelijke gebieden en kleine kernen en is bedoeld om het dorpshart verder te verbeteren.

Cheque welkome verrassing

Deze cheque is een welkome verrassing voor de werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis. Men had namelijk gehoopt dat het uitvoeringsplan dat is opgesteld naar aanleiding van de centrumvisie uit 2022 inmiddels voltooid zou zijn, maar door geldgebrek bij de gemeente kwam hier helaas niet veel van. Wel zijn mede op initiatief van de werkgroep al stappen gezet, zoals de realisatie van de fietsroute ‘Trots op de Venen’, de Wandelroute ‘Vrede & Vrijheid’ gerealiseerd en werd er een stukje wandelpad aangelegd naast het fietspad aan de Ing. Enschedeweg, zodat het Moultonpad veilig bereikt kan worden.

Inzet inwoners bleef niet ongemerkt

Toch bleef de uitvoering van bredere plannen uit de centrumvisie van 2022 deels liggen door gebrek aan gemeentelijke middelen. Met eerdere steun van onder meer het Buurtfonds van de Nationale Postcode Loterij – goed voor € 5.000,– – werd al wel gestart met de vergroening van de Dorpsstraat. In samenwerking met de gemeente en tuincoaches werd een beplantingsplan opgesteld en uitgevoerd.

De gezamenlijke inzet van inwoners bleef niet onopgemerkt en leidde nu tot deze nieuwe provinciale bijdrage. En nu kan men hiermee weer mooie stappen maken in de uitvoering.

Projectplan uitvoeren en wensenlijst

Met het toegekende bedrag kan men nu aan de slag met de activiteiten die het eind 2025 opgestelde projectplan staan beschreven. Hierin werd de wens opgenomen om de uitstraling in het dorp te verbeteren. Zo wil de werkgroep onder meer nieuwe informatieborden plaatsen, waarop activiteiten kunnen worden aangekondigd. Maar ook extra bankjes realiseren en de aankleding van boombakken verbeteren. Ook staat de aanschaf van een koffie- en thee-trolley op de planning, die gebruikt kan worden bij activiteiten en onderhoudsmomenten. Hoewel de werkgroep tevreden is met de voortgang, benadrukt zij dat er nog meer nodig is om het dorpshart toekomstbestendig te maken. Op de wensenlijst staan onder meer een verbeterde loopbrug, maatregelen tegen sluipverkeer, aandacht voor parkeren en het aanpakken van bootwrakken langs de ringvaart. Ook de toekomst van het gebouw van de Julianaschool blijft een belangrijk aandachtspunt.

Dank aan provincie

De werkgroep spreekt haar dank uit aan de provincie Utrecht voor de steun en kijkt met vertrouwen vooruit. Met de inzet van bewoners en de nieuwe middelen lijkt Wilnis opnieuw een stap dichter bij een groener, levendiger dorpshart. Het is een mooi voorbeeld van hoe inwonersparticipatie is bedoeld. Iets waar ook de gemeente trots op mag zijn en daarin ook net als de provincie een faciliterende rol in kan pakken om de gemeente nog mooier te maken.

Meer weten wat over de activiteiten in Wilnis kijk dan op: https://www.wilnisinfo.nl.

Op de foto: Taart en een cheque van de Provincie. Foto: aangeleverd.