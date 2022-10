Cheque Historische Tuin van Rabo Club Support

Aalsmeer – Niet alleen kinderboerderij Boerenvreugd heeft een mooi bedrag gekregen via de Rabo Club Support actie, ook de Historische mocht een ‘flinke’ cheque in ontvangst nemen. Een bedrag van 2.528,65 euro is overhandigd aan het bestuur van het tuinbouwmuseum. Het bedrag gaat aangewend worden voor het vervangen van de oude draaiplank op de Historische tuin.

Van de honderden draaiplanken, die er ooit in Aalsmeer waren, is het exemplaar op de Tuin één van de laatste. Ze werden gebruikt om bij het vervoer van planten en bloemen over het water makkelijk door te kunnen varen. De draaiplank draaide namelijk vanzelf open wanneer er zachtjes tegenaan gevaren werd. De draaiplank op de Tuin is zo’n veertig jaar oud en aan vervanging toe, de gift van de Rabo Club Support actie komt dus goed van pas.

Bijdrage voor Oosterbad

Ook het Oosterbad is getrakteerd door de Rabo Club Support actie. Het natuurbad heeft een bedrag van ruim 1.500 euro gekregen. De cheque is door bestuursleden Dirk Piet, Jan Noordhoek en Goos Bartels dankbaar in ontvangst genomen. Het geld gaat onder andere besteed worden aan jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.