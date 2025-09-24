Cens 2 en De Springbok2/Feka behalen volle winst

De Ronde Venen – Na vorige week stonden diverse biljartteams op scherp om te presteren. Cens 2 speelde een ijzersterke partij tegen De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen. Het gehele kwartet bestaande uit Collin Baars, Hans Bak, Michel Bak en Robert Daalhuizen behaalde de volle winst en scoorde daarmee de volledige 48 punten.

Ook De Springbok2 Feka wist dit kunstje te evenaren en was te sterk tegen De Kromme Mijdrecht 1. Dit team bestaande uit Cees en Dick de Jong samen met Henk Veerhuis en Jan Felix behaalde ook de volle winst. De Kromme Mijdrecht 2 speelde thuis tegen De Springbok 1. De thuisspelende club wist drie van de vier partijen te winnen, waarbij Edwin Walter de hoogste serie maakte van deze week; 10 van de 33 te maken caramboles. Ger Versteeg en Jos Vermeij wonnen eveneens hun partij. Jan de Jong kon gelukkig nog een winnende partij meenemen naarDe Hoef.

Cens/Gortenmulder speelde een gecontroleerde uitwedstrijd tegen K.O.T.87-1; Sander Pater wist zich goed te herstellen na vorige week ook Arjan Gortenmulder en Evert Driehuis waren goed in vorm. Alleen Anne Beeker wist de overige partij te winnen .

Onder de vlag van Thijmen van Veen speelde de Merel 1 tegen de Merel 2. Zo was Kees Griffioen te sterk voor Gerard Roling en wisten ook Bert Fokker en Dennis Kraak de winst binnen te halen. Peer (Wilco) van de Meer was veel te sterk voor Walter van Kouwen.

Een spannende partij werd gespeeld door De Kromme Mijdrecht 3 tegen Den B Diensten/De Springbok. Raymond Lannooy en Egon van der Heijden wisten hun partij te winnen. Donny Beets speelde een mooie partij en behaalde ook zijn winst. De spanning zat in de partij tussen beide kopmannen: Ger Ruimschoot en Arie Engel gingen gelijk op. In de nabeurt maakt Arie nog de benodigde drie caramboles en sleepte een remise naar binnen.

Als laatste speelde de S.V. Veenland/Liquidrubber uit tegen De Merel1/Thijmen van Veen. Good old Jan Elenbaars wist in een mooie partij tegen Dorus de kortste partij van de week te spelen. In slechts negentien beurten speelde Jan zijn 53 caramboles bij elkaar, waarbij ook Derk weer zijn partij wist te winnen. Mede door Caty Jansen en Wim Berkelaar waren de Vinkeveners te sterk en behaalden zij de overwinning.

