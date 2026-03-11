CDA lanceert glossy magazine ‘Bart’

Aalsmeer – CDA Aalsmeer-Kudelstaart heeft een glossy uitgebracht die de komende dagen huis-aan-huis wordt verspreid in Aalsmeer en Kudelstaart. Het eerste exemplaar van magazine ‘Bart’ werd symbolisch overhandigd aan Thea Verschueren, de weduwe van oud-wethouder Ad Verschueren. Bij de overhandiging waren Bart Kabout, lijsttrekker en huidig wethouder, en Ad Verburg, oud-wethouder en goede vriend van Ad Verschueren, aanwezig. Voor het CDA voelde het vanzelfsprekend om het eerste exemplaar juist aan Thea Verschueren te overhandigen. Haar man Ad Verschueren zette zich jarenlang met grote betrokkenheid in voor Aalsmeer en Kudelstaart. Van 1978 tot 1994 was hij wethouder voor het CDA en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gemeente. Zijn inzet voor de gemeenschap wordt nog altijd herinnerd, onder meer doordat in Kudelstaart het Ad Verschuerenplein naar hem is vernoemd.

Betrokkenheid

Tijdens de overhandiging vertelde Ad Verburg hoe groot de betekenis van Ad Verschueren voor hem persoonlijk was. In de periode dat Verburg zelf wethouder was, hing er altijd een foto van Ad Verschueren in zijn werkkamer. Voor hem was Verschueren een voorbeeld van betrokken bestuur en inzet voor de gemeenschap. Volgens het CDA laat de overhandiging zien hoe belangrijk het is om oog te houden voor de geschiedenis van de gemeente. “Als CDA hebben we veel respect voor de mensen die zich in het verleden hebben ingezet voor Aalsmeer en Kudelstaart. Die betrokkenheid en traditie vormen ook vandaag nog de basis van ons werk”, aldus de partij.

Mensen en plannen

De glossy geeft een inkijk in de mensen achter het CDA, verhalen uit Aalsmeer en Kudelstaart en de plannen voor de komende jaren. In het magazine komen onder andere inwoners, ondernemers en initiatieven uit de dorpen aan bod. Binnen het CDA wordt de verbinding tussen ervaring en vernieuwing nadrukkelijk gezocht. Naast bestuurders en leden met een lange staat van dienst heeft de partij ook een opvallend jonge kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Volgens het CDA laat dat zien dat nieuwe generaties zich willen blijven inzetten voor de toekomst van Aalsmeer en Kudelstaart. De komende dagen wordt de glossy huis-aan-huis verspreid in Aalsmeer en Kudelstaart.

Foto: Bart Kabout en Ad Verburg van het CDA overhandigen het eerste exemplaar van magazine ‘Bart’ aan Theo Verschueren, de weduwe van oud-wethouder Ad Verschueren. Foto: aangeleverd