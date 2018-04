CDA en VVD aan de slag voor collegevorming

Aalsmeer – Woensdag 25 april heeft informateur Hans Démoed zijn eindverslag gepresenteerd in het gemeentehuis. Dit deed hij samen met Robbert-Jan van Duijn (CDA) en Robert van Rijn (VVD) en met Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) als toehoorder. De beide fractievoorzitters van de twee grootste partijen zijn benoemd tot formateur om de onderhandelingen voor collegevorming voort te zetten.

Unaniem draagvlak

Voor het aanstellen van Van Duijn en Van Rijn was unanieme goedkeuring. Alle partijen vinden dat gestreefd moet worden naar een college dat is samengesteld vanuit een breed draagvlak. Het proces waar vanuit gestart is, bouwen aan vertrouwen, gaat dienen als leidraad voor de vervolgstappen. Het CDA en de VVD hebben samen 14 zetels, maar hebben aangegeven de voorkeur te geven aan een college met een breder draagvlak.

Absoluut Aalsmeer

Voorgesteld werd om te kijken of met een derde partij gekomen kan worden tot college-vorming. Gezien de uitslag van de verkiezingen ligt het voor de hand dat deze verkennende gesprekken voor een breder draagvlak eerst gevoerd gaan worden met Absoluut Aalsmeer, de derde partij met vier zetels. Mocht hier geen overeenstemming over bereikt worden dan zijn er andere combinatie mogelijkheden. Ook D66, PvdA en GroenLinks hebben aangegeven desgewenst een kandidaat te kunnen leveren namens hun partij voor het nieuwe college.

Stabiel en evenwichtig

Belangrijkste vinden allen om tot een goed en stabiel bestuur te komen. Zoals Robert van Rijn van de VVD zei: “Robbert-Jan en ik zitten hier namens alle partijen, natuurlijk hebben we een partij-kleur, maar ons belangrijkste doel is om te komen tot een open en evenwichtige bestuursstijl waar alle fracties zich in kunnen vinden.” Steun in de verdere onderhandelingen krijgen de twee formateurs van Hans Démoed, die hiervoor van functie veranderd, van informateur naar procesbegeleider. Donderdag in de krant meer over de ‘weg naar een nieuwe bestuursperiode’.

Foto: Informateur Hans Démoed (midden) met de formateurs Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA).