Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op betoverende muzikale reis

Uithoorn – Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) organiseert zondag 13 april een daverende afsluiting van het seizoen met Leoni Jansen en Carel Kraayenhof. De locatie is De Schutse in Uithoorn, aanvangstijd 14.30 uur. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open.

In de schaduw van de coronatijd ontstond een uniek muzikaal avontuur in de Beemster, waar Carel Kraayenhof en Leoni Jansen hun creativiteit en passie bundelden. Gezeten in het weiland, op anderhalve meter afstand van elkaar, bestookten ze elkaar met alles wat ze mooi vonden, van Argentijnse volksmuziek tot Schotse traditionals, en van Nederlandse tot Arabische klanken. Zo ontstond het project ‘Melancholie in de Polder’. Toen de theaters weer openden, namen Carel en Leoni deze bonte mix van muziek mee naar het podium. Het resultaat? Een opeenvolging van uitverkochte zalen en enthousiaste reacties van het publiek.

Nu, met het succes nog nagalmend in hun oren, stappen Leoni en Carel opnieuw in het avontuur met ‘Melancholie in de Polder 2’. Ze blijven trouw aan de beproefde methode: spelen wat ze mooi vinden en dit delen met het publiek alsof ze een persoonlijk verhaal vertellen. Of het nu gaat om Ierse jigs, Schotse reels, Argentijnse volksmuziek doorspekt met Afrikaanse ritmes, een lied van Mercedes Sosa of een Nederlandstalig popnummer of instrumentale muziek voor bandoneon en bodhran of een southern blues van Rory Block. Het komt allemaal samen, omdat zij het spelen en vooral omdat zij het écht weten te vertellen.

Kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl. Daar is ook verdere informatie te vinden. Kaarten zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) of een half uur voor aanvang bij de kassa aan de zaal.

Op de foto: Carel Kraayenhof en Leoni Jansen. Foto: aangeleverd.