Caiway zet internet uit op de Uiterweg

Aalsmeer – Verbijstering alom bij de bewoners van de Uiterweg na de brief die zij eind september hebben ontvangen van Caiway. Begin volgend jaar stopt het internetsignaal via het coaxkabelnetwerk van het kabelbedrijf. De apparatuur van het coaxnetwerk is verouderd en Caiway gaat hiervoor in de plaats geen nieuw glasvezelnetwerk op de Buurt aanleggen, zo wordt medegedeeld. Per 27 januari wordt het internetsignaal uitgeschakeld, het coax tv-signaal blijft voorlopig wel gewoon beschikbaar.

Caiway adviseert de bewoners van de Uiterweg om op zoek te gaan naar alternatieven en raadt hiervoor Klik&Klaar van Odido aan of satelliet-internet via de producten en diensten van Starlink. Voor overige mogelijkheden en verdere oriëntatie verwijst het kabelbedrijd naar prijsvergelijken.nl.

De bewoners kunnen coax-televisie blijven kijken via Delta, het bedrijf dat Caiway in Aalsmeer overgenomen heeft en nagenoeg alle wijken voorziet van tv en internet. Aan de bewoners wordt tot slot verteld dat in december nogmaals contact opgenomen gaat worden over het omzetten van het huidige abonnement en of ze voor 27 januari 2026 een beslissing willen nemen of ze wel of niet televisie willen blijven kijken via de coaxkabel. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website caiway.nl/klantenservice.