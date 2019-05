Buxusmot zorgt voor kaalslag in tuinen

Aalsmeer – Het kan u niet zijn ontgaan: de meeste buxussen in voor- en achtertuinen of in potten leggen momenteel het loodje. De buxusmot, die eitjes legt waaruit de buxusrups ontstaat, zorgt voor deze ware verschrikking van kaalgevreten buxusplanten. Het blad wordt massaal verorberd door de geelbruin gestreepte rupsen, waarna een bijkans kale stam overblijft. U heeft niets meer aan de buxus die door de rups onder handen is genomen, of u moet er al in vroeg stadium bij zijn.

Een rondje leeswerk op internet leert dat veel mensen vragen hebben over de agressieve buxusbladeter. Tips op de landelijke Groei en Bloei website gaan over controle in het voorjaar, liefst al begin maart. Als de buxus nu verdort is of bijna, dan komt dit advies te laat. Er zijn echter wel manieren om de rupsen te stoppen. Dat kan op biologische wijze bijvoorbeeld, het beste is om daarover informatie in te winnen bij een tuincentrum of hovenier. Er gaan droevige verhalen en foto’s rond van dode meesjes in vogelnesten. Mogelijk is sterfte van de jonkies te wijten aan bestrijdingsmiddelen die op buxussen zijn gespoten. Wellicht is het raadzaam dit aan te geven bij het tuincentrum waar u te rade gaat voor eventuele bestrijding van de rupsen.

Op de site van Groei & Bloei is verder te lezen dat de buxusmot zich meerdere keren per jaar voorplant, dus eigenlijk dient de buxusbezitter regelmatig te controleren of het geelbruine beestje wordt gespot.

Het vervelende is, zo meldt Groei & Bloei, dat de rupsen wegkruipen in de plant zodat ze eerst niet opvallen. Als je na de snoei van de plant de aan elkaar gesponnen takjes ziet, is dat een signaal dat ze er wel degelijk zitten.

De website ‘Hoveniersvak’, met onder meer bijdragen vanuit Wageningen Plant Research, laat over de oorsprong van de mot weten dat het van origine een Aziatisch insect is, dat de laatste jaren wijdverspreid door Europa te vinden is. Volgens ‘Hoveniersvak’ is er in de meeste gevallen van buxusmot maar één remedie: de buxus uit de tuin verwijderen en een plaatsvervanger te herplanten.

Door Joke van der Zee