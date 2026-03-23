De Ronde Venen – Buurderij van Dam, Stichting Samens en de Gemeente De Ronde Venen hebben zich ook dit jaar gezamenlijk ingezet voor de Buurtkamer Mijdrecht tijdens NLdoet. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers werd de buurtkamer Mijdrecht weer grondig aangepakt.

In de ochtend verzamelden de deelnemers zich in de buurtkamer, waar de werkzaamheden werden verdeeld. Zowel binnen als buiten werd hard gewerkt. Binnen kregen meubels en ruimtes een frisse schoonmaakbeurt, terwijl buiten vrijwilligers zich inzetten voor het opruimen van de omgeving en het onderhoud van de tuin. Ondanks wisselende weersomstandigheden zat de sfeer er goed in en werd er volop samengewerkt. NLdoet bleek opnieuw een mooie gelegenheid om de buurt, de gemeente, Buurderij van Dam en stichting Samens met elkaar te verbinden.

Na afloop van de werkzaamheden werden de vrijwilligers uitgenodigd bij Buurderij van Dam. Hier kregen zij een rondleiding en konden zij gezamenlijk genieten van een welverdiende lunch met verse soep en broodjes. De ochtend werd als zeer geslaagd ervaren. Dankzij de inzet van alle betrokkenen is de Buurtkamer Mijdrecht weer een schone, gastvrije plek waar iedereen welkom is voor ontmoeting en activiteiten. Meer informatie over de Buurtkamer en het activiteitenaanbod is te vinden via de website: www.stichtingsamens.nl/activiteiten.

Op de foto: Buurtkamer Mijdrecht opnieuw opgefrist tijdens NLdoet. Foto: aangeleverd.