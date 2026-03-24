Burgemeester Rosan Kocken bezoekt Zorgboerderij Den Haring

Baambrugge – Burgemeester Rosan Kocken bracht deze week een bezoek aan Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge. Het werd een warm en persoonlijk kennismakingsmoment, waarbij de burgemeester uitgebreid de tijd nam om met de deelnemers en begeleiders in gesprek te gaan.

Tijdens het bezoek kreeg Kocken een rondleiding over het terrein en maakte zij kennis met het dagelijks leven op de zorgboerderij. De deelnemers genoten zichtbaar van haar aanwezigheid en lieten met trots zien waar zij gezamenlijk aan werken. Als dank voor haar bezoek ontving de burgemeester een doosje verse eitjes, afkomstig van de boerderijdieren die op Den Haring worden verzorgd.

Zorgboerderij Den Haring biedt een veilige en rustige omgeving voor mensen die baat hebben bij kleinschalige dagbesteding en begeleiding. Meer informatie is te vinden op www.zorgboerderijdenharing.nl.

Op de foto: Burgemeester Rosan Kocken (vierde van rechts) bracht deze week een bezoek aan Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge. Foto: aangeleverd.