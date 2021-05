Burgemeester Oude Kotte: “Vrijheid is kwetsbaar”

Aalsmeer – Ingetogen, maar opnieuw respectvol was de dodenherdenking op 4 mei in Aalsmeer bij de gedenksteen in het Raadhuis. Vanwege de corona-pandemie opnieuw met een beperkte groep, maar de herdenking was voor inwoners geheel te volgen via TV Aalsmeer. “Vorig jaar konden wij om deze tijd niet bevroeden dat de wereld nog altijd voor een groot deel op slot zou zitten door een virus. We herdenken daarom opnieuw in een aangepaste vorm”, begon burgemeester Gido Oude Kotte zijn toespraak. “Maar we zullen altijd blijven herdenken omdat het belang ervan overduidelijk is. Dat wat in het verleden is gebeurd, de gruwelijke onderdrukking, de levens die zijn gegeven in de strijd voor onze vrijheid: Het mag nooit vergeten worden. Want de vrijheid, waarvan wij nu extra het belang ervaren omdat dit soms noodzakelijkerwijs wordt ingeperkt, is het grootse goed dat wij hebben.”

Geen gemakkelijke tijd

De eerste burger ging in op de beperkte bewegingsvrijheid en de boosheid bij sommige inwoners hierover. “Ik zie ook wel dat de ervaring van beknotting van onze bewegingsruimte en spontaniteit zijn tol eisen. Het is geen gemakkelijke tijd. Een onzekere tijd voor iedereen. Vrijheid is kwetsbaar. Wij zijn kwetsbaar. Onze samenleving is kwetsbaar. Daarom moeten we zuinig zijn op elkaar. Of we het nu met elkaar eens zijn of niet, we moeten er altijd samen uitkomen. Als we investeren in elkaar, dan zaaien we. Dan zaaien we vertrouwen, betrokkenheid, geloof in elkaar, hoop, geduld en vergeving. Zaaien, zodat onze kinderen en kleinkinderen over 74 jaar wederom vrijheid kunnen oogsten en er gezegd kan worden: We leven al 150 jaar in vrijheid.”

Herdenkingsuitzending

Tijdens de herdenkingsuitzending werden gedichten voorgelezen door dorpsdichter Jan Daalman en acht leerlingen van de Jozefschool. Even voor acht uur ging het gezelschap naar buiten en na de taptoe, geblazen door Marcel Spaargaren, werd twee minuten stilte gehouden. Vervolgens werden kransen gelegd bij de gedenksteen door burgemeester Oude Kotte en de kinderen van de Jozefschool. Na dit officiële gedeelte ging de uitzending door in de burgerzaal van het Raadhuis waar Sanne Biesheuvel aan de tafel van Radio Aalsmeer vertelde over het boek dat zij geschreven heeft over haar vader in Indië.

Zo goed als alleen, maar toch zijn in Aalsmeer (via livestream) samen alle slachtoffers van oorlogen herdacht. Een waardig eerbetoon in een bijzondere tijd voor hen die hun leven gaven voor onze vrijheid!