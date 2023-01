Burgemeester Oude Kotte: “Help anderen en zorg voor elkaar”

Aalsmeer – Een goed gevulde burgerzaal afgelopen donderdag 5 januari voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Naast raadsleden, (oud)ambtenaren, brandweerlieden en agenten kwamen ook veel inwoners om te proosten op 2023. Het officiële gedeelte startte met een gedicht door dorpsdichter Jan Daalman met de titel ‘versteend dorp’ waarin hij de hoop uitsprak voor een groener Aalsmeer.

Hierna volgde de toespraak van burgemeester Gido Oude Kotte, een bescheiden versie want dit had hij zijn vrouw plechtig beloofd. De eerste burger sprak zijn dank uit alle vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar ingezet hebben, en complimenten waren er voor de 23 raadsleden (“jullie doen fantastisch werk”), het huidige college (“gedreven en zoekend naar verbinding”) en alle medewerkers van de gemeente (“ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben jullie een kwalitatieve kernorganisatie neergezet”). En: “Laten we ervoor waken dat we niet worden zoals het huidige politiek Den Haag momenteel is. Onze inwoners, onze burgers, onze mensen verdienen beter en u en ik gaan ze dat geven.”

Uitdagingen

Niet te lang zei Oude Kotte te willen stilstaan bij alle crisis en ellende die ons overkomt of de grote uitdagingen die ons te wachten staan. “Ik houd het graag wat kleiner, wat tastbaarder. Er zijn vele vragen, maar je kunt er zo ontzettend weinig aan doen. Maar, er is wel iets wat we kunnen doen, iets heel belangrijks zelfs.” Hij haalde een anekdote aan over een college rechtsgeleerdheid waarbij de docent een willekeurige student wegstuurt en mede-studenten niet reageren op dit onrechtvaardige gedrag.

Steun elkaar

“We kunnen wel iets vitaals doen, iets wat onze samenleving leefbaar houdt en beter maakt. En dat is, je verbinden met anderen, je verbonden verklaren met anderen, anderen helpen, voor elkaar zorgen, geduldig zijn voor elkaar, elkaar altijd een tweede kans geven, of een derde en een vierde, steun elkaar, wees mild voor elkaar en geef elkaar op z’n minst het voordeel van de twijfel. Dat is wat u en ikzelf kunnen doen. Met dit kleine dingetje wat we zelf kunnen doen, kan onze wereld qua leefbaarheid grandioos ten positieve veranderen. Hoopvol maken en uiteindelijk misschien wel beter maken.” Burgemeester Oude Kotte eindigde met iedereen een liefdevol 2023 te wensen. “Proost, op een inspirerend en krachtig nieuw jaar!”