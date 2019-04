Burgemeester Jeroen Nobel neemt afscheid

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 11 april, neemt Jeroen Nobel, waarnemend burgemeester, afscheid van de gemeente Aalsmeer. Het gemeentebestuur van Aalsmeer organiseert vanavond een receptie voor Jeroen Nobel van 19.30 tot 22.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Van 20.00 tot 20.30 uur is er een officieel gedeelte. Onder andere zal de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk het woord voeren.

Jeroen Nobel is waarnemend burgemeester van Aalsmeer geweest sinds 18 mei 2015. Na vier jaar gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een publieke functie, zo wilde hij wel verklappen. Burgemeester van Haarlemmermeer wil hij in ieder geval niet worden. Hij wil zijn zoon Jurgen, wethouder en loco-burgemeester in deze gemeente, niet in de weg lopen. Jeroen Nobel kijkt terug op vier mooie jaren in Aalsmeer. Op twitter deelde hij de leukste werkzaamheden van de afgelopen week: Bezoek 101-jarige, bezoek jachthaven Stenhuis, bezoek 100-jarige, symposium waterveiligheid, afscheidsdiner gemeenteraad, uitreiking prijzen brandweerwedstrijden en bewoners bezoek brandpreventie.

Installatie Gido Oude Kotte

Op dinsdag 16 april wordt vervolgens Gido Oude Kotte in een extra raadsvergadering vanaf 20.00 uur geïnstalleerd als burgemeester van Aalsmeer. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zal Gido Oude Kotte als burgemeester van de gemeente Aalsmeer beëdigen.

Aansluitend op de raadsvergadering is er vanaf 21.15 uur in de Burgerzaal gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe burgemeester van Aalsmeer.

Voor beide recepties zijn inwoners van harte welkom.