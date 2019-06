Burgemeester bij 4e Veteranendag

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 1 juni organiseerde Veteranencommissie van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer de vierde Veteranendag voor Aalsmeerse veteranen en hun families. Deze lokale Veteranendag is een eerbetoon aan wat veteranen voor de vrede en veiligheid in Nederland en elders hebben betekend.

Op verzoek van vele veteranen was dit jaar het thema van de veteranendag ‘Neem de veteranen mee’. Om 10.00 uur ontving burgemeester Gido Oude Kotte de Aalsmeerse veteranen en hun ‘thuisfront’ in De Oude Veiling. Onder het genot van koffie en appeltaart sprak de burgemeester hen toe. Hij benadrukte hun belangrijke bijdrage aan het leven in vrijheid en veiligheid.

Rond 11.00 uur vertrokken de veteranen met een bus richting het Nationaal Militair Museum in Soest. Daar stond ook een uitgebreide lunch voor hun te wachten. Na de lunch is de groep onder leiding van twee gidsen door het museum geleid. Van de prehistorie tot het modernste vliegtuig werd bewonderd. Bij enkele historische vliegtuigen en voertuigen werden herinneringen over de inzet van het betreffende vliegtuig door de veteranen opgehaald.

Door deze verhalen ontstond er binding tussen de diverse veteranen omdat bleek dat zij in verschillende jaren in dezelfde gebieden ingezet zijn geweest. Na de terugkomst in Aalsmeer om 16.30 uur werd er onder het genot van een drankje en een bitterbal nog lang na gesproken over de indrukken en vernieuwde kennismakingen van die dag.

Volgend jaar zal de viering van de vijfde Veteranen Aalsmeer samenvallen met de viering op 5 mei 2020 van ‘75 jaar bevrijding’.