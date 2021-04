Buitenmuseum bij OBS Samen Een in Centrum

Aalsmeer – Cultuur opsnuiven in Aalsmeer? Dat kan deze meivakantie bij basisschool Samen Een in het Centrum! Van moderne kunst tot de Zonnebloemen van Van Gogh, er zijn uiteenlopende kunstwerken gemaakt door de leerlingen. Deze zijn buiten te bewonderen, want de kunst is tentoongesteld voor de ramen van de school.

De kinderen in de bovenbouw van Samen Een zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema kunst. Ze hebben stilgestaan bij de vraag: Wanneer is iets eigenlijk kunst?

En ze hebben geleerd over diverse kunstvormen, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, film en fotografie. De leerlingen hebben ook hun eigen creatieve talent ontwikkeld, en geëxperimenteerd met diverse technieken. De resultaten zijn indrukwekkend! Daarom deelt de school de kunstwerken van de kinderen graag in haar tijdelijke buitenmuseum. Een aanrader om langs de ramen van de OBS in de School- en Weteringstraat te lopen!