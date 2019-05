Brommer zomerrit komt er aan!

Aalsmeer – Op zondagmiddag 26 mei wordt de reguliere Bromfiets zomerrit gereden. Een route van zo’n 70 kilometer met genoeg stops om te genieten van de omgeving en elkaars brommer te keuren. Deze rit is de kortste welke Aalsmeers Bromfiets Genootschap organiseert. Elke type bromfiets is welkom, zolang deze maar ouder dan 25 jaar is. Iedereen kan meedoen, 16 jaar of ouder!

Verzamelen om 11.30 uur bij café Joppe in de Weteringstraat voor een bakkie koffie en om 12.00 uur is het vertrek. Om 17.00 uur ‘landen’ de deelnemers weer in Aalsmeer. Het ‘brommers kieken’ is dan de traditionele afsluiting. Er is een verrassende rit uitgezet door Jan, Kim, Dirk en Joost van het Bromfiets Genootschap, met een mooie rustlocatie voor een kop koffie.

Inschrijven op 11 mei

Deze rit trekt, zoals de afgelopen edities heeft laten zien, de meeste deelnemers. Maar de inschrijving is streng: vol is vol en inschrijving is persoonlijk. De formulieren liggen klaar op zaterdagmiddag 11 mei om klokslag vijf uur in Joppe. Dus na de altijd gezellige geraniummarkt nog even de bloementjes buiten zetten door je in te schijven voor de Aalsmeers Bromfiets Genootschap Zomertocht van 26 mei!