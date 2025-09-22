Bridgen op het Vinkeveense water

Vinkeveen – Terwijl de herfst zijn intrede doet en de Vinkeveense Plassen langzaam hun zomerse glans verliezen, blijft één plek bruisen van activiteit: het thuishonk van Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude bij Eiland 4. Daar speelt bridgeclub BBG – voluit Bridgen Blijft Gezellig – haar wekelijkse spel.

Bridge is meer dan een kaartspel. Het is een mentale training, een sociale verbinder en – in het geval van BBG – een ervaring die je letterlijk uit je dagelijkse sleur tilt. “We spelen op donderdagmiddag, van oktober tot april”, vertelt Ans Vedder, het aanspreekpunt van de club. “En of je nu net begint of al jaren speelt, iedereen is welkom.”

De club telt een bescheiden aantal leden, wat zorgt voor een gemoedelijke sfeer. Geen competitie gedreven stress, maar een middag vol plezier, uitdaging en contact.

Voor wie nieuwsgierig is, organiseert BBG twee vrijblijvende kennismakingsmiddagen: donderdagen 2 en 9 oktober, vanaf 13.30 uur. Aanmelden kan bij Ans Vedder via telefoonnummer 0294-234513. En wees gerust: wie de regels nog niet kent, krijgt alle ruimte om het spel te leren.

Bridgen op Eiland 4. Foto: Joop Rozema.