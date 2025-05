Brandweerarchief Mijdrecht naar RHC Vecht en Venen

Mijdrecht – Nadat de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht (VBM) in 2024 uitgebreid heeft stilgestaan bij het 100-jarig jubileum van de vereniging is begin 2025 het tot nu toe opgebouwde archief overdragen aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) in Breukelen.

Het RHCVV zal het archief zorgvuldig beheren en beschikbaar stellen voor onderzoek en tentoonstellingen. Het RHCVV is de archiefbewaarplaats voor onder meer gemeente De Ronde Venen. Het brandweerarchief vindt daar een geschikt onderkomen.

Het zorgvuldig opgebouwde archief bevat een schat aan historische documenten, foto’s en memorabilia van de afgelopen 100 jaar Vrijwillige Brandweer Mijdrecht. Het biedt een uniek inzicht in de rijke geschiedenis en de evolutie van de brandweer in Mijdrecht. Handgeschreven verslagen van incidenten uit de beginjaren, foto’s van memorabele branden maar ook facturen of gemeentelijke stukken over de aanschaf van brandweermaterieel.

Historie

In aanloop naar het jubileum werd de archiefkast geopend op zoek naar de historie van de vereniging. In het doorzoeken van het archief zagen we helaas ook dat sommige stukken door de tand des tijds zijn aangetast en dat dat een risico geeft dat sommige unieke stukken, zoals handgeschreven incidentverslagen, misschien voorgoed zouden verdwijnen. Dat is eeuwig zonde en als vereniging wilden we er zeker van zijn dat het archief bewaard blijft. Het archief biedt toekomstige generaties de mogelijkheid om te leren over de ontwikkeling van het vrijwillige brandweerkorps in Mijdrecht.

Het Regionaal Archief RHC Vecht en Venen in Breukelen bleek uitermate geïnteresseerd in het archief als aanvulling op de collectie en kan zorgdragen voor een goede en zorgvuldige opslag en beschikbaarstelling. Het mes snijdt aan meerdere kanten: het archief wordt goed bewaard, het historisch inzicht in de regio wordt vergroot en het archief is openbaar geworden waardoor het voor onderzoek beschikbaar is. De overdracht verzekert de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht ervan dat haar rijke geschiedenis bewaard blijft en toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van de regio.

De symbolische overdracht. Het Brandweerarchief gaat van Mijdrecht naar Breukelen. Foto: aangeleverd.