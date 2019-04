Brandweer rukt uit voor barbecue-brand

Aalsmeer – Zaterdag 20 april rond half acht in de avond is bij een woning aan de Boomgaard in Oosteinde brand ontstaan in een achtertuin. Het ging mis bij het barbecueën.

Volgens de brandweer ligt de oorzaak bij een losgeschoten slang van een gasbarbecue. Hierdoor vloog een heg in brand. De bewoner heeft de brand zelf weten te blussen. Ook de barbecue vatte vlam. Deze moet als verloren beschouwd worden.

Ambulancepersoneel is ter plaatse gekomen, omdat een persoon rook had ingeademd. De bewoner is ter plekke door de medewerkers van de ambulancedienst behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: VTF / Laurens Niezen