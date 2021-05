Brandweer Aalsmeer zoekt collega’s

Aalsmeer – Wil jij net als Justin meer doen voor de veiligheid in Aalsmeer en Kudelstaart? Word brandweerprofessional. Of er nu een brand geblust moet worden of een dier in nood gered, bij de brandweer sta je iedere keer klaar om een ander te helpen. In een enthousiast team sta je paraat, werk je samen tijdens een uitruk en kun je zo echt iets betekenen voor jouw omgeving. Je komt niet alleen in actie bij brand of het redden van dieren, maar ook bij verkeersongevallen, stormschade en tal van andere soorten incidenten. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat mensen en dieren 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, op de brandweer kunnen rekenen.

Om brandweerman of -vrouw te worden hoef je je baan niet op te geven. Het is namelijk goed te combineren met je huidige werk of studie. Elke week kon je op een vaste avond naar de kazerne om te oefenen. Daarnaast begin je met een interne opleiding. Ondertussen leer je het brandweervak van dichtbij kennen, want als ‘aspirant’ (brandweerman/vrouw in opleiding) ga je ook al mee tijdens uitrukken.

Parttime brandweerprofessional zijn kost veel tijd, maar het levert naast een financiële bijdrage ook veel op. Voldoening, echt mensen kunnen helpen en daarnaast is het met het team ook gewoon heel gezellig! De brandweer Amsterdam – Amstelland is op zoek naar parttime brandweerprofessionals. Woon of werk je op enkele minuten van de brandweerkazerne in Aalsmeer (aan de Zwarteweg), ben je minimaal 18 jaar, ben je gezond en heb je een goede conditie en lijkt deze uitdagende ‘baan’ jou wel iets?

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl (en vul het contactformulier in voor Aalsmeer). Er wordt dan contact met je opgenomen.

Niet alleen Aalsmeer, maar ook de brandweerkorpsen in Amstelveen, Uithoorn, Diemen, Driemond en Duivendrecht zijn op zoek naar brandweerprofessionals (zie ook de website).