Bowling Vereniging Mijdrecht opent nieuw seizoen met ingooiavonden

Mijdrecht – Met het einde van de zomervakantie in zicht maakt Bowling Vereniging Mijdrecht zich op voor de start van een nieuw seizoen. Op maandag 1 en woensdag 3 september worden ingooiavonden georganiseerd in Bowling Mijdrecht aan de Ontspanningsweg 1. Deze avonden bieden leden en geïnteresseerden de gelegenheid om na de zomer weer in vorm te komen en de sfeer van de vereniging te proeven.

De officiële aftrap van het wedstrijdseizoen volgt kort daarna, op maandag 8 en woensdag 10 september. Op beide speeldagen is er nog ruimte voor nieuwe teams, wat de vereniging aantrekkelijk maakt voor mensen die op zoek zijn naar een sportieve en sociale invulling van hun vrije tijd.

Bowling Vereniging Mijdrecht richt zich op een breed publiek. De leden variëren in leeftijd van begin twintig tot ver boven de zeventig. Zowel beginners als ervaren bowlers zijn welkom. De vereniging hanteert een handicapsysteem, waardoor spelers van uiteenlopende niveaus op een eerlijke en uitdagende manier tegen elkaar kunnen uitkomen.

De competitie wordt gespeeld in twee zogenoemde houseleagues: één op maandagavond en één op woensdagavond. Een team bestaat uit minimaal drie personen en de wedstrijden duren ongeveer anderhalf uur. Het seizoen loopt door tot eind mei 2026. Naast de reguliere competitie organiseert de vereniging ook diverse toernooien gedurende het seizoen.

Leden van Bowling Vereniging Mijdrecht zijn automatisch aangesloten bij de Nationale Bowling Federatie. Dit lidmaatschap biedt extra voordelen, zoals deelname aan externe wedstrijden en korting op het huren van banen voor training.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de ingooiavonden. De aanvangstijd op maandag 1 september is 20.00 uur, op woensdag 3 september begint het programma om 20.30 uur. Aanmelden kan tot 25 augustus via e-mail. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.bvmijdrecht.nl of via e-mail: info@bvmijdrecht.nl.

Op de foto: BVM opent nieuw seizoen met ingooiavonden. Foto: website BVM.