Mijdrecht – Wie zegt dat sport en gezelligheid niet samengaan, is nog nooit op dinsdagmiddag in het Bowlingcentrum Mijdrecht geweest. Vanaf dinsdag 9 september start daar weer het populaire bowlprogramma voor 55-plussers: een laagdrempelige en plezierige manier om in beweging te blijven en nieuwe mensen te ontmoeten.

Iedereen is welkom

Elke dinsdagmiddag zijn er twee speelmomenten: de eerste groep begint om 12.45 uur, de tweede om 14.45 uur. De sfeer is ontspannen, de koffie staat klaar en de bowlingballen rollen met enthousiasme over de banen. Of je nu een ervaren speler bent of voor het eerst komt kennismaken met de sport, iedereen is welkom. En om de drempel nog lager te maken, mag je het één keer gratis uitproberen.

Plezier maken en actief blijven

Initiatiefnemer Frans Plomp benadrukt het sociale karakter van de middagen: “Het gaat niet alleen om strikes en spares, maar vooral om samen plezier maken en actief blijven.” De uitslagen en standen worden bijgehouden op de website van Senior Sportief Actief, zodat deelnemers hun voortgang kunnen volgen. Bowlen blijkt voor veel deelnemers een verrassend effectieve manier om fit te blijven. Niet voor niets luidt het motto: ‘Bowlen: het geheim van een fitte 55-plusser’.Voor meer informatie of aanmelding: Frans Plomp, tel. 06-11847722.

Bowlen voor 55-plussers: sportief en sociaal in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.